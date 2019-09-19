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Вечнозелёный сад

3286

Страница создана 27.06.2018 и обновлена 19.09.2019

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Россия Санкт-Петербург ул. Лахтинская, д. 12
Адрес Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 12
Район Петроградский район (Санкт-Петербург)
Метро Чкаловская (562 м построить маршрут до метро), Петроградская (734 м пройти от метро)
Фото Вечнозелёный сад

прислано пользователем peterburg2.ru

  • Фото Вечнозелёный сад
  • Фото Вечнозелёный сад
Описание Отзывы   Карта  
Дата открытия на сайте: 27.06.2018, последнее изменение 19 сентября 2019 г.
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В Петроградском районе в одном из дворов команда "Раскрасим всё" превратила обычную серую стену в вечнозелённый сад. Создаётся невероятная иллюзия, как будто перед глазами красивый фасад здания с ветвистыми деревьями. 

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Карта
Панорама улицы
 

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Вечнозелёный сад: отзывы посетителей
Общая оценка  7.00
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12 сентября 2019 г. 14:08 7
Пока не испортили, надо смотреть.Настоящие растения конечно лучше, но не так просто такие вырастить в городских условиях. Все лучше простой стены. Рисунок напоминает что-то из европейских городков, где плющ стелется по домам, где не стандартная, уютная архитектура и окна с красивыми природными видами. Мечта!Район Петроградский, тут тоже есть улицы и дворы для прогулок. Проект украшает пространство.Специально сюда ехать смотреть стену я бы не стала, но кто рядом идет обратите внимание. Яркие природные краски в городе с нашим климатом никогда лишними не будут. Картина поднимает настроение и создает иллюзию объема.

Комментарии посетителей (2)

Алла19 сентября 2019 г. 11:25
Гуляли по городу по Петроградской и Чкаловской, там очень много интересных дворов, и казалось бы, мы уже все там обследовали, но вот недавно совсем нашли там вечнозеленый сад, и это не то, о чем вы подумали, это прекрасно созданная иллюзия на одном из домой. С аркой, в которой видна очень приятная и легкая сцена, как будто живое дерево, кажется, что ветерок трепет его ветки. Просто чудесно и неожиданно. Будем еще искать такие укромные местечки. Если вы еще никогда там не были, то очень рекомендую заглянуть, место вам понравится, очень освежает. Тонкая работа художников, ее нужно всем оценить.
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Татьяна24 августа 2019 г. 2:52
Ворота закрыты, охрана института туда не пускает - сходила, называется!
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