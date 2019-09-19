В Петроградском районе в одном из дворов команда "Раскрасим всё" превратила обычную серую стену в вечнозелённый сад. Создаётся невероятная иллюзия, как будто перед глазами красивый фасад здания с ветвистыми деревьями.
Вечнозелёный сад
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Страница создана 27.06.2018 и обновлена 19.09.2019Повысить аудиторию места
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12 сентября 2019 г. 14:08 7Пока не испортили, надо смотреть.Настоящие растения конечно лучше, но не так просто такие вырастить в городских условиях. Все лучше простой стены. Рисунок напоминает что-то из европейских городков, где плющ стелется по домам, где не стандартная, уютная архитектура и окна с красивыми природными видами. Мечта!Район Петроградский, тут тоже есть улицы и дворы для прогулок. Проект украшает пространство.Специально сюда ехать смотреть стену я бы не стала, но кто рядом идет обратите внимание. Яркие природные краски в городе с нашим климатом никогда лишними не будут. Картина поднимает настроение и создает иллюзию объема.
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