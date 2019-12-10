Петербург славится своими дворами-колодцами, но даже среди них встречается некоторое однообразие. Хотите по-настоящему необычного неба над головой – отправляйтесь на Петроградскую сторону. Там, неподалеку от станции метро «Спортивная» расположился двор-восьмиугольник. Некоторые связывают эти восемь граней с восьмиугольной Мальтийской звездой и двором Михайловского замка.
Опустив взгляд, можно увидеть чугунное дерево, выросшее прямо посередине двора. Среди туристов существует поверье, что, если прикоснуться к одному из листочков этого дерева и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
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