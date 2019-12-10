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Двор-восьмиугольник

6608

Страница создана 23.07.2015 и обновлена 10.12.2019

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Россия Санкт-Петербург Малый проспект П.С., д. 1, лит. Б
Адрес Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 1, лит. Б
Район Петроградский район (Санкт-Петербург)
Метро Спортивная (203 м построить маршрут до метро)
Фото Двор-восьмиугольник

прислано пользователем peterburg2.ru

  • Фото Двор-восьмиугольник
  • Фото Двор-восьмиугольник
  • Фото Двор-восьмиугольник
Описание Отзывы   Карта   В материалах  
Дата открытия на сайте: 23.07.2015, последнее изменение 10 декабря 2019 г.
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Петербург славится своими дворами-колодцами, но даже среди них встречается некоторое однообразие. Хотите по-настоящему необычного неба над головой – отправляйтесь на Петроградскую сторону. Там, неподалеку от станции метро «Спортивная» расположился двор-восьмиугольник. Некоторые связывают эти восемь граней с восьмиугольной Мальтийской звездой и двором Михайловского замка.

Опустив взгляд, можно увидеть чугунное дерево, выросшее прямо посередине двора. Среди туристов существует поверье, что, если прикоснуться к одному из листочков этого дерева и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

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Двор-котик, двор духов и абсолютно круглый двор: самые известные дворы-колодцы в Петербурге16 января 2019 г. 14:38Двор-котик, двор духов и абсолютно круглый двор: самые известные дворы-колодцы в Петербурге
 Двор-восьмиугольник: отзывы посетителей
Общая оценка  6.75
Оставить отзыв   
10 декабря 2019 г. 04:28 7
Дом в хорошем состоянии, люди живут.Ощущения в этом дворе новые для себя открыл. Вроде как есть свет и небо над головой, но вокруг окружен кругом. И деревцу нелегко, растет медленно. От ветра разве защищено, но земли вокруг маловато, в асфальт зашили. У меня это место вызвало тоску, не зря некоторые депрессией страдают в этом городе. Но место посетили, фото сделали, пошли дальше. Место удобное - от метро Спортивная близко. Только перейти дорогу и углубиться во двор.Специально приехали посмотреть этот необычный двор-колодец. Все же Питер ими известен и нельзя не сделать памятные фото.

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