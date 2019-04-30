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Двор Дома Бака

10577

Страница создана 23.07.2015 и обновлена 07.05.2019

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Россия Санкт-Петербург ул. Кирочная, д. 24
Адрес Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 24
Район Центральный район (Санкт-Петербург)
Метро Чернышевская (118 м построить маршрут до метро)
Фото Двор Дома Бака

прислано пользователем peterburg2.ru

  • Фото Двор Дома Бака
  • Фото Двор Дома Бака
  • Фото Двор Дома Бака
  • Фото Двор Дома Бака
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Дата открытия на сайте: 23.07.2015, последнее изменение 7 мая 2019 г.
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Доходный дом Бака на Кирочной улице уже давно признан неформальной достопримечательностью Петербурга. Дом прекрасен со всех сторон: его сохранившийся фасад выполнен в классическом стиле, в парадных частично сохранилась отделка, лестницы украшают изящные витражи. Однако больше всего любителей Петербурга в Доме Бака привлекает его грандиозный двор-колодец. Если пройти под арку, сквозь великолепную решетку ворот, то взгляду откроются ленты балконов и галереи, соединяющие разные части здания на втором и четвертых этажах.

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 Показать все Двор Дома Бака: отзывы посетителей
Общая оценка  8.75
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30 апреля 2019 г. 20:49 9
Подновить бы фасад. Здание старое, историческое, мне понятно почему оно обшарпанное, но многие ходят на него посмотреть и район приличный, могли бы отремонтировать. Такую конструкцию видела только здесь. И дом не простой, и переходы между этажами наружные. У меня вызывает восторг, что кто-то в этом доме сейчас живет, машины во дворе припаркованы, но изнутри дома походить мне не удалось, только во дворе, но и это не мало.Очень удобно добраться, от метро Чернышевская на расстоянии около 100 метров.Весьма интересное место. Таких домов в Питере больше нет и дворов тоже - зайдите, убедитесь сами!

Комментарии посетителей (1)

Анна30 апреля 2019 г. 16:52
Уникальный двор даже по питерским меркам. Обязательно сходите сюда посмотреть, от метро Чернышевская всего в двух шагах. Совместить можно с посещением Спасо-Преображенского Собора далее по Кирочной, или Таврического дворца и сада, если пойти в другую сторону. Район богат на достопримечательности, будете там гулять, не пропустите двор доходного дома Бака. Пройти мимо него легко, если не завернуть в арку, а завернуть стоит, впечатление оставляет незабываемое. Даже фото не передает этого особенного пространства, его нужно лично увидеть и прочувствовать. Денег это не стоит никаких.
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