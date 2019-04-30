Доходный дом Бака на Кирочной улице уже давно признан неформальной достопримечательностью Петербурга. Дом прекрасен со всех сторон: его сохранившийся фасад выполнен в классическом стиле, в парадных частично сохранилась отделка, лестницы украшают изящные витражи. Однако больше всего любителей Петербурга в Доме Бака привлекает его грандиозный двор-колодец. Если пройти под арку, сквозь великолепную решетку ворот, то взгляду откроются ленты балконов и галереи, соединяющие разные части здания на втором и четвертых этажах.
Двор Дома Бака
10577
Страница создана 23.07.2015 и обновлена 07.05.2019Повысить аудиторию места
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30 апреля 2019 г. 20:49 9Подновить бы фасад. Здание старое, историческое, мне понятно почему оно обшарпанное, но многие ходят на него посмотреть и район приличный, могли бы отремонтировать. Такую конструкцию видела только здесь. И дом не простой, и переходы между этажами наружные. У меня вызывает восторг, что кто-то в этом доме сейчас живет, машины во дворе припаркованы, но изнутри дома походить мне не удалось, только во дворе, но и это не мало.Очень удобно добраться, от метро Чернышевская на расстоянии около 100 метров.Весьма интересное место. Таких домов в Питере больше нет и дворов тоже - зайдите, убедитесь сами!
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